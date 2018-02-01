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Парубий поручил подготовить общую позицию ВР по "бандеровской идеологии"

Парубий поручил подготовить общую позицию ВР по "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил комитету парламента по иностранным делам подготовить общую позицию относительно ситуации с принятием сеймом и сенатом Польши законопроекта, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Поручил Комитету Верховной Рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше Закона об Институте национальной памяти и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады", - отметил он.

Напомним, ранее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институт национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.

Как сообщал УНН, спикер сената Польши надеется на подписание Дудой закона с запретом "бандеризма".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, бандеровский закон
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