Эксперт: в основу проектирования жилья все чаще ложится семья как основная ценность

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Для рынка первичной жилой недвижимости минувший год был довольно успешным, а покупатель стал требовательней и в основу проекттирования комплексов все чаще ложится семья как основная ценность. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Ярослава Чапко, сообщает УНН со ссылкой на аналитический отчет CDS.

Эксперт считает, что 2017 год для рынка первичной жилой недвижимости был неплохим, появилось большое количество новых интересных жилых проектов с прекрасной архитектурой, концепцией и энергоэффективными решениями.

“Покупателю становится интересно выбирать, разбираться в особенностях того или иного жилья. Жилой комплекс перестает быть просто местом, куда приходят ночевать. В основу новых проектов ложится семья как основная ценность. Продумывается планировка квартиры, досуг жильцов", — считает Чапко.

В тоже время, она отмечает, что рынку есть еще над чем поработать: и с точки зрения выполнения заявленных концепций, и с точки зрения качества строительных работ.

“Однако, можно с уверенностью сказать, что рынок выходит на новый виток развития, когда скорость реагирования девелоперов на покупательские предпочтения значительно возрастает и определяет конкурентоспособность проекта”, — считатет эксперт.

Как сообщал УНН, по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройству жилого комплекса.

Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.

Например, в “Киевгорстрой” за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах возведенных холдингом.