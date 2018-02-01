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По факту смерти военнослужащего в Житомирской области открыто производство

По факту смерти военнослужащего в Житомирской области открыто производство

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Военная прокуратура внесла сведения в Едрей о факте обнаружения тела с огнестрельным ранением офицера одной из воинских частей в Житомирской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Житомирского гарнизона Алексей Рихлюк.

"Ведомости внесены по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас рассматриваются версии самоубийства, умышленного убийства, доведения до самогбуства и неосторожного обращения с оружием", - сообщил он.

Напомним, в воинской части в Житомирской застрелился военный.

Источник: УНН
Теги: уголовное производство, военный
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