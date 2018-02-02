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Новый кодекс поведения еврокомиссаров: что будут обнародовать и декларировать

Новый кодекс поведения еврокомиссаров: что будут обнародовать и декларировать

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вчера, 31 января, Еврокомиссия приняла новый кодекс поведения еврокомиссаров. О подготовке такого кодекса ранее заявил Президент Юнкер в своей речи о состоянии союза. Новые правила кодекса поведения для еврокомиссаров устанавливают высокие этические стандарты в Европе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС.

Основные положения усовершенствованного кодекса поведения:

- Новый кодекс поведения расширяет с 18 месяцев до двух лет период, в течение которого бывшие еврокомиссары не могут занимать должности в частных структурах, согласно предложению Президента Юнкера с ноября 2016 года. Для Президента Еврокомиссии этот период составляет три года.

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- Новый кодекс поведения впервые определяет, что такое "конфликт интересов". Также он устанавливает принцип, согласно которому Еврокомиссары не только должны избегать конфликта интересов, но и ситуаций, которые могут выглядеть как такой конфликт.

- Еврокомиссары будут декларировать инвестиции более 10 тыс. евро, независимо от возможности конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов относительно какого-либо из активов еврокомиссара, Президент сможет требовать их удаления или размещения в слепой трастовый фонд.

- Каждые два месяца будет публиковаться информация о транспортных расходах каждого еврокомиссара. Впервые такие данные станут публичными в феврале 2018 года.

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- В исполнении кодекса Колледжа будет помогать новый Независимый этический комитет с усиленным статусом.

Напомним, 7 февраля Европарламент будет согласовать обновление Рамочного соглашения между Европейским парламентом и Еврокомиссией. В результате, еврокомиссары могут участвовать в выборах в Европарламент в качестве кандидатов без необходимости брать отпуск, согласно предложению Президента Юнкера с ноября 2016 года.

Источник: УНН
Теги: Еврокомиссия, кодекс
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