Стала известна дата доигрывание матча "Карпаты" - "Олимпик"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Дирекция Украинской Премьер-лиги, основываясь на решении Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, утвердила окончательную дату доигрывание поединке чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и донецким "Олимпиком", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Письмом от 16.01.2018 года Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ сообщил УПЛ о вступлении в силу своего решения от 21 декабря 2017 по результатам рассмотрения дела "О матче 18-го тура Чемпионата УПЛ 03.12.2017 ФК" Карпаты "Львов - ФК" Олимпик "Донецк .

Согласно указанному решению, КДК ФФУ решил обязать Дирекцию УПЛ определить место, время и дату доигрывание упомянутого матча 18-го тура чемпионата УПЛ.

В связи с этим Дирекция УПЛ постановила определить 21 февраля 2018 датой проведения доигрывание 2-го тайма матча 18-го тура чемпионата УПЛ "Карпаты" - "Олимпик".

Стоит отметить, что время начала баталии назначен на 14:00.

Напомним, что погодные условия стали причиной остановки поединка "Карпаты" - "Олимпик".