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В Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек и двух микроавтобусов

В Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек и двух микроавтобусов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня утром на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием двух легковых автомобиля и двух микроавтобусов, в результате чего один человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает УНН.

“1 февраля в 7:36 в оперативно-координационный центр в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей — „Opel Signum“, „Daewoo Lanos“, „Mercedes-Benz Sprinter“ и микроавтобуса „Богдан“”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели с помощью специальных инструментов извлекли из салона водителя “Opel”, который был зажатом в изувеченном авто и передали его работникам медицинской службы.

Также оказалось, что в результате ДТП произошла утечка горючего на проезжую часть дороги. Для предотвращения возгорания легковоспламеняющейся вещества спасатели смыли разлитое топливо.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, полиция завершила расследование и передала в суд дело в отношении смертельного ДТП, которое совершил в Киеве в состоянии алкогольного опьянения сотрудник сервисного центра МВД.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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