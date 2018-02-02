Регистрация | Вход |
USD: 27,84 -0,1653  EUR: 34,68 -0,1051 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 07:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Команда Лучкевича разгромила "Брюгге" в полуфинале Кубка Бельгии

Команда Лучкевича разгромила "Брюгге" в полуфинале Кубка Бельгии

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинский полузащитник бельгийского ФК “Стандарт” Валерий Лучкевич принял участие в первой встрече 1/2 финала Кубка Бельгии против лидера чемпионата “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Стандарта”.

За “Стандарт” хет-триком отметился нападающий Эмонд, еще раз забил Жуниор. Именно Жуниора сменил 22-летний украинец на 81 минуте встречи. В составе “Брюгге” забил Митрович — 4:1.

Ответный матч пройдет 8 февраля на поле “Брюгге”.

Примечательно, что предыдущие шесть поединков за “Стандарт” Лучкевич просидел на скамейке запасных.

Заметим, что другой полуфинал завершился победой “Кортрейке” Украинская Евгения Макаренко над командой полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского “Генке” 3:2.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.