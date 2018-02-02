Команда Лучкевича разгромила "Брюгге" в полуфинале Кубка Бельгии

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинский полузащитник бельгийского ФК “Стандарт” Валерий Лучкевич принял участие в первой встрече 1/2 финала Кубка Бельгии против лидера чемпионата “Брюгге”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Стандарта”.

За “Стандарт” хет-триком отметился нападающий Эмонд, еще раз забил Жуниор. Именно Жуниора сменил 22-летний украинец на 81 минуте встречи. В составе “Брюгге” забил Митрович — 4:1.

Ответный матч пройдет 8 февраля на поле “Брюгге”.

Примечательно, что предыдущие шесть поединков за “Стандарт” Лучкевич просидел на скамейке запасных.

Заметим, что другой полуфинал завершился победой “Кортрейке” Украинская Евгения Макаренко над командой полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского “Генке” 3:2.