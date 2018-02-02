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М.Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину

М.Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину

Киив. 2 февраля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНН.

“Я думаю, что США и в дальнейшем будут очень поддерживать Украину. У нас, все-таки, очень прочные двусторонние отношения во многих вопросах. Особенно в отношении безопасности Украины. Я считаю, что мы сделали гораздо больше чем другие страны в рамках помощи, тренировки, оборудования. И это продолжается. Поэтому, когда тема идет о поддержке украинских реформ из дней Майдана, я думаю, что мы имеем надежные взаимоотношения с украинцами по всему политическому спектру чтобы помочь украинцам достичь всего, что они хотели на Майдане”, — сказала она.

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Как ранее сообщал УНН, в сравнении с количеством танков, которые Россия разместила на Донбассе, объемы поставок предложенной Украины со стороны США оружия, чтобы противодействовать этому, достаточно небольшие. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Русской службе ВВС.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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