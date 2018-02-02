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Украина должна идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда - посол США

Украина должна идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда - посол США

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина должна идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН.

“Я подчеркиваю, что нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Президент представил, нужно внести в повестку дня, поставить в первое чтение как и рекомендовала Венецианская комиссия. Также есть еще несколько других вещей. Я имею в виду, всегда есть длинный список для каждой страны. Украина не исключение”, — заявила посол.

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Как Раныше сообщал УНН, посол США в Украине Мари Йованович убеждена, что США и впредь будут поддерживать Украину. Об этом она заявила в интервью одному из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Антикоррупционный суд
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