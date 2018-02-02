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Россия пытается подорвать возможности НАТО, заявил глава Пентагона

Россия пытается подорвать возможности НАТО, заявил глава Пентагона

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Российская Федерация пытается подорвать сплоченность и возможности НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Маттис во время встречи с британским коллегой Гэвином Уильямсоном, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании ... особенно в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО”, — сказал Маттис.

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По итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что стороны “обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности, включая борьбу с ИГ, Афганистан, Северную Корею и Иран”.

“Они также обсудили приоритеты будущей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе”, — добавила Уайт.

Как ранее сообщал УНН, Россия готовится к интенсивному соперничества на морских просторах. Такое мнение высказал в среду командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон.

Источник: УНН
Теги: НАТО, РФ, Пентагон
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