Регистрация | Вход |
USD: 27,84 -0,1653  EUR: 34,68 -0,1051 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 07:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Тиллерсон начал латиноамериканское турне

Тиллерсон начал латиноамериканское турне

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг днем прибыл в Мексику, его самолет приземлился в аэропорту Мехико, сообщает УНН со ссылкой на телевидение Televisa.

Из Мексики госсекретарь начинает недельное турне по Латинской Америке, в ходе которого посетит также Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

В пятницу запланирована встреча Тиллерсона с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и главой МИД Луисом Видегараем, кроме того в Мехико состоится встреча министров иностранных дел стран Северной Америки (Мексика, США и Канада), по итогам которого ожидается заявление для прессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенаторы ожидают объяснений от администрации Трампа о санкциях против России

Как сообщил Госдеп, в ходе своего визита Тиллерсон намерен затронуть ситуацию в Венесуэле, а также обсудить двусторонние, региональные и глобальные связи.

Как ранее сообщал УНН, США выступают против проекта газопровода “Северный поток-2”, поскольку считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом в субботу заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: УНН
Теги: Мексика, Колумбия, Перу, Аргентина, Рекс Тиллерсон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.