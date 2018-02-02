Тиллерсон начал латиноамериканское турне

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг днем прибыл в Мексику, его самолет приземлился в аэропорту Мехико, сообщает УНН со ссылкой на телевидение Televisa.

Из Мексики госсекретарь начинает недельное турне по Латинской Америке, в ходе которого посетит также Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

В пятницу запланирована встреча Тиллерсона с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и главой МИД Луисом Видегараем, кроме того в Мехико состоится встреча министров иностранных дел стран Северной Америки (Мексика, США и Канада), по итогам которого ожидается заявление для прессы.

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Как сообщил Госдеп, в ходе своего визита Тиллерсон намерен затронуть ситуацию в Венесуэле, а также обсудить двусторонние, региональные и глобальные связи.

Как ранее сообщал УНН, США выступают против проекта газопровода “Северный поток-2”, поскольку считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом в субботу заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.