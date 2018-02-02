БК "Оклахома" заинтересовался в услугах украинского центрового Леня

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинский центровой “Финикс Санс” Алексей Лень до закрытия трансферного окна в НБА может стать одноклубником звезд лиги — Рассел Уэстбрук, Пола Джорджа и Кармело Энтони, передает УНН со ссылкой на ESPN.

“Из-за отсутствия глубины в передней линии „Оклахома“ требует подстраховки на случай, если Адамс получит травму. К тому же он склонен к перебору фолов”, — отметил инсайдер ESPN Бобби Маркс.

Кроме Украинский “Тандер” рассматривают вариант с подписанием защитника “Атланты” Марко Белинелли, который должен заменить Андре Роберсона (выбыл из игры из-за травмы).

Примечательно, что в составе “Тандер” основной центровой новозеландец Стивен Адамс набирает по 13,8 очка и 9,1 подбора в среднем за игру. Другой центровой Дакаре Джонсон провел только 22 поединка — по 2,1 очка и 1,2 подбора в среднем.

Отметим, что Лень сыграл в 43 играх сезона 2017-18 годов, набирая по 8,5 очка и делая 8,1 подбора за игру.