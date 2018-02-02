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Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, передает УНН со ссылкой на кубинское государственное информагентство Prensa Latina.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

Ученый оставил предсмертную записку.

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На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций.

Как ранее сообщал УНН, младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро Агустина умерла в возрасте 78 лет в Гаване. По словам Хуаниты Кастро, её сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. Она пояснила, что в результате операции рана не зажила, произошло заражение и состояние сестры сразу ухудшилось.

Источник: УНН
Теги: Куба, Фидель Кастро, сын, суицид
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