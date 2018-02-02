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"Шахтер" проведет спарринг с командой Тейшейра и Капелло

"Шахтер" проведет спарринг с командой Тейшейра и Капелло

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Донецкий “Шахтер” договорился о дополнительном контрольный поединок в рамках второго зимнего подготовительного сбора в ОАЭ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

“Оранжево-черные” проведут контрольный матч с представителем китайской Суперлиги “Цзянсу Сунин”.

В составе китайской команды выступают экс- “горняк” Алекс Тейшейра и полузащитник сборной Бразилии Рамирес (бывший футболист “Челси”).

Примечательно, что именно Рамирес и Тейшейра стали лучшими бомбардирами “Цзянсу” в крайнем сезоне чемпионата Китая. В обоих спортсменов по 8-м голов.

Заметим, что главным тренером “Цзянсу Сунин” является итальянец Фабио Капелло, который тренировал “Милан”, “Реал”, “Рома”, “Ювентус”, а также сборные Англии и России. В качестве тренера Капелло выиграл 15 трофеев в чемпионатах Испании и Италии.

Добавим также, “Цзянсу” занял лишь 12 место из 16 команд в чемпионате Китая сезона 2017-го года — 7 побед, 11 ничьих при 12 поражениях.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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