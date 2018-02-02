КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается теплая погода. В западных областях и на севере пройдут дожди. На остальной территории будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем ​​составит 4-10 градусов тепла, на юге местами до 10-12 градусов тепла. На востоке 0-4 градуса тепла.

В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​5-10 градусов тепла.

В северных областях ожидается облачная погода, небольшой дождь Температура воздуха днем ​​2-6 градусов тепла, на Сумщине около нуля.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью днем ​​2-6 градусов тепла.

На юге Украины - сухая погода. Температура воздуха днем ​​6-12 градусов тепла.