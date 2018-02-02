Сегодня в Украине ожидается теплая погода.
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается теплая погода. В западных областях и на севере пройдут дожди. На остальной территории будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха днем составит 4-10 градусов тепла, на юге местами до 10-12 градусов тепла. На востоке 0-4 градуса тепла.
В западных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем 5-10 градусов тепла.
В северных областях ожидается облачная погода, небольшой дождь Температура воздуха днем 2-6 градусов тепла, на Сумщине около нуля.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 0-3 градуса тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью днем 2-6 градусов тепла.
На юге Украины - сухая погода. Температура воздуха днем 6-12 градусов тепла.