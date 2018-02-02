Стивен Кинг извинился за неудачную шутку об аварии поезда с республиканцами

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский писатель Стивен Кинг извинился за свою шутку по поводу аварии поезда с конгрессменами-республиканцами, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог “короля ужасов” Twitter.

В среду днем ​​поезд, на котором группа конгрессменов-республиканцев, в том числе и спикер палаты представителей Пол Райан, направлялась в загородную поездку, столкнулся с мусоровозом, водитель которого погиб.

“Полный поезд республиканцев ... врезался в мусоровоз. Мой друг Расс называет это кармой”, - написал вскоре после аварии Кинг в своем Twitter.

Запись “короля ужасов” вызвала неоднозначную реакцию у читателей его микроблога, некоторые из них подвергли писателя критике.

“Конечно, извиняюсь, погиб водитель грузовика. С моей стороны это был довольно необдуманный твит по поводу столкновения поезда и грузовика, за который я извиняюсь…”, - заявил позже Кинг.

Как ранее сообщал УНН, 8 октября 2017 писатель Стивен Кинг назвал президента США Дональда Трампа опасным лидером в мире и ненавистным американским президентом в истории.

Во время президентских выборов в США в 2016 году Кинг активно агитировал против Дональда Трампа в социальных сетях, даже рассматривал возможность переезда в Канаду в случае его победы. После избрания Дональда Трампа президентом США писатель написал следующее в своих Twitter и Facebook:

“Больше никаких рекомендаций книг, политики и прикольных фотографий собак. Я умолкаю”.

“Молчание” длилось недолго: свою активность писатель восстановил только через две недели.