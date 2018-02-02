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Бутылка японского виски продана на аукционе за рекордные 299 тыс. долларов

Бутылка японского виски продана на аукционе за рекордные 299 тыс. долларов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бутылка односолодового виски марки Yamazaki 50 Years продана на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму почти в 299 тыс. долларов США. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за алкоголь японского производства, сообщает УНН со ссылкой на газету Yomiuri shimbun.

Виски марки Yamazaki 50 Years былм выпущены в продажу в декабре 2011 года в количестве всего 150 бутылок. Напиток изготовлен на основе особенно отобранного элитного солода и выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет. В 2011 году Yamazaki 50 Years продавались в Японии по цене 1,05 млн иен (около 9,5 тыс. долларов) за бутылку. Вся партия была быстро раскуплена коллекционерами и любителями.

Yamazaki 50 Years — одна из марок, под которыми выпускает виски большой японский производитель алкоголя Suntory Spirits. В последние годы по всему миру растет интерес к японскому виски, который неоднократно побеждал на конкурсах, в частности, в Великобритании.

Как ранее сообщал УНН, житель города Дурбан (восточное побережье ЮАР — ред.) потратил 740 тыс. рэндов (около 61 тыс. Долл. — ред.) На покупку алкоголя для новогодней вечеринки.

Источник: УНН
Теги: Япония
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