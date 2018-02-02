Моравецкий объяснил необходимость принятия закона о "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание “бандеровской идеологии” и распространение фактов об участии поляков в Холокосте, необходимы для противодействия лжи по приписыванию преступлений против евреев невиновным людям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF 24.

“Ложь Освенцима — это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом его проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об Институте национальной памяти”, — подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что в Польше никогда не будет ограничиваться дискуссия о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Также в своем обращении Моравецкий отметил, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля.

“Нужно сделать много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия”, — подчеркнул политик.

Как ранее сообщал УНН, изменения в закон о ИНП, принятые в четверг сенатом Польши, отправятся на стол президента. У А.Дуды будет 21 день, чтобы решить, что с ним делать. У него есть три варианта: он может подписать его, наложить на него вето или обратиться в Конституционный Суд относительно конституционности закона.

Польские сенаторы приняли поправки в закон без изменений, хотя это вызвало реакцию в Израиле, США и Украины. Закон предусматривает наказание любого, кто публично и против фактов возлагает на польский народ ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или другие преступления против человечности, мира и военные преступления в частности.

Израиль считает, что положения закона будут препятствовать “высказыванию правды о Холокосте”. Парламент Израиля хочет принять закон, согласно которому новый закон Польше можно рассматривать как попытку возразить Холокост. Соединенные Штаты отметили, что закон о ИНП может представлять угрозу для свободы слова.