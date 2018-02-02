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Ребенок от трех родителей: в Британии испытают новый метод искусственного оплодотворения

Ребенок от трех родителей: в Британии испытают новый метод искусственного оплодотворения

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Врачи в клинике в северо-восточной Англии получили разрешение от Британского института фертильности на проведение искусственного оплодотворения с использованием ДНК трех человек. Таким образом врачи помогут матерям не передать их детям смертельные генетические заболевания, передает УНН со ссылкой на АР.

Как пишет издание, такой метод в Британии решили попробовать впервые, однако подобная техника уже использовалась: в 2016 году в Мексике экспериментальную терапию использовали при оплодотворении, в результате которого родился ребенок.

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Процедура позволяет решить проблемы, связанные с дефектными митохондриями - энергогенерирующими структурами вне ядра клетки. Дефектные митохондрии могут привести к мышечной дистрофии и серьезной недостаточности органов. Эта техника использует ДНК двух женщин и одного мужчины.

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В прошлом году Великобритания предоставила Университету Ньюкасла лицензию на использование новой техники, но для ее применения требуется отдельное разрешение для каждого пациента.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, ребенок
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