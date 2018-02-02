В Черниговской области подделывали водку "Finlandia" и элитную "Beluga"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Черниговские правоохранители пресекли незаконное производство на реализацию алкоголя под видом известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что в частном доме города Прилуки в Черниговской области, было организовано производство алкоголя путем смешивания спирта неизвестного происхождения с водой и другими пищевыми добавками.

Реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась в пластиковых пакетах "bag-in-box", а также пластиковых бутылках различного объема.

"На основании постановлений суда прокурорами и следователями при участии работников оперативного управления ГУ ГФС в Черниговской области проведено 9 обысков на территории городов Прилуки и Ичня, по результатам которых выявлено и изъято из незаконного оборота почти 6 тонн спирта, 1,5 тонны фальсифицированных элитных алкогольных напитков ("Finlandia", "Jack Daniel's", "Beluga", другие). Всего изъято имущества на сумму более 2 млн грн, в том числе подакцизных товаров на сумму 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фальсифицированный алкоголь дельцы реализовывали на территории области в розницу и оптом через сеть Интернет, а также открытую страницу в российской социальной сети "ВКонтакте" и с использованием мобильного приложения "Viber".

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины, досудебное расследованию продолжается.

Напомним, ежедневно через нелегальный рынок алкоголя государство теряет до 20 млн грн.

По данным ГФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в тюках, доступный алкоголь в стеклянной таре и "элитный алкоголь".

Вместе с тем, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.