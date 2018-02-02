Регистрация | Вход |
USD: 27,87 0,0260  EUR: 34,72 0,0380 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 19:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Черниговской области подделывали водку "Finlandia" и элитную "Beluga"

В Черниговской области подделывали водку "Finlandia" и элитную "Beluga"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Черниговские правоохранители пресекли незаконное производство на реализацию алкоголя под видом известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что в частном доме города Прилуки в Черниговской области, было организовано производство алкоголя путем смешивания спирта неизвестного происхождения с водой и другими пищевыми добавками.

Реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась в пластиковых пакетах "bag-in-box", а также пластиковых бутылках различного объема.

"На основании постановлений суда прокурорами и следователями при участии работников оперативного управления ГУ ГФС в Черниговской области проведено 9 обысков на территории городов Прилуки и Ичня, по результатам которых выявлено и изъято из незаконного оборота почти 6 тонн спирта, 1,5 тонны фальсифицированных элитных алкогольных напитков ("Finlandia", "Jack Daniel's", "Beluga", другие). Всего изъято имущества на сумму более 2 млн грн, в том числе подакцизных товаров на сумму 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фальсифицированный алкоголь дельцы реализовывали на территории области в розницу и оптом через сеть Интернет, а также открытую страницу в российской социальной сети "ВКонтакте" и с использованием мобильного приложения "Viber".

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины, досудебное расследованию продолжается.

Напомним, ежедневно через нелегальный рынок алкоголя государство теряет до 20 млн грн.

По данным ГФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в тюках, доступный алкоголь в стеклянной таре и "элитный алкоголь".

Вместе с тем, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, фальсификат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.