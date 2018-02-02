Климкин о миротворцах на Донбассе: переговоры в ООН застопорились из-за России

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Переговоры в Совете безопасности ООН относительно миротворческой миссии на Донбассе застопорились из-за нежелания российской стороны переключиться с пустых обещаний на конкретные действия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post, передает УНН.

"Мы остаемся привержеными минским соглашениям в этом отношении и соблюдаем процедуру ООН, поскольку такая миссия будет действовать под мандатом ООН. Однако я боюсь, что Россия просто пытается выиграть время и не хочет серьезно позволять работу миссии "голубых касок" на всей территории конфликта. Отказ российских наблюдателей от участия в СЦКК на Донбассе в конце прошлого года был неприятным сигналом для нас в этом отношении. Даже в Совете безопасности ООН застопорились переговоры из-за отсутствия готовности российской стороны переключиться с пустых обещаний на конкретные действия. Что касается российского предложения о включении в процесс так называемых представителей оккупированных Россией территорий на Донбассе, то он совершенно неприемлем. Это не только наша позиция, но и наших партнеров на Западе и в Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Также П.Климкин отметил, что ситуация на востоке страны "остается напряженной".

"В связи с продолжающимися вооруженными провокациями российской армии в настоящее время невозможно улучшить гуманитарное положение гражданского населения в регионе", - добавил глава МИД Украины.

Он также вспомнил о недавнем освобожденни украинских заложников на Донбассе в результате обмена.

"Однако нам еще предстоит пройти долгий путь относительно других пунктов минских соглашений", - сказал П.Климкин.

Также министр рассказал, что недавно подробно обсуждал ситуацию с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

"Важно разделять одну и ту же позицию в так называемом нормандском формате, вместе с французами - как с точки зрения оценки ситуации, так и относительно следующих шагов вместе, чтобы найти решение. Мы понимаем, что это будет нелегко, потому что агрессор, Россия, категорически отказывается от таких шагов. Это показывает нам, что Москва не заинтересована в разрешении конфликта", - указал он.

Напомним, Украина ищет пути воздействия на Volkswagen и Adidas из-за работы в Крыму.