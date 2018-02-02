В Киеве неизвестные битами повредили маршрутные автобусы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Голосеевском районе Киева неизвестные битами повредили маршрутные автобусы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"Был вызов от свидетеля, неизвестные повредили битами маршрутки. Выехали патрульные, сообщили, что на месте поврежденных транспортных средств не обнаружили. Следственно-оперативная группа выехала, отрабатывают вызов", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня в 7:50 на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька Сколевского района микроавтобус марки Fiat слетел с моста. В результате ДТП водитель погиб.