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Пятница, 2 февраля 2018, 16:30 • Дмитрий Кропивницький
В Киеве неизвестные битами повредили маршрутные автобусы
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Голосеевском районе Киева неизвестные битами повредили маршрутные автобусы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
"Был вызов от свидетеля, неизвестные повредили битами маршрутки. Выехали патрульные, сообщили, что на месте поврежденных транспортных средств не обнаружили. Следственно-оперативная группа выехала, отрабатывают вызов", - сообщили в полиции.
Напомним, сегодня в 7:50 на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька Сколевского района микроавтобус марки Fiat слетел с моста. В результате ДТП водитель погиб.
Источник: УНН
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