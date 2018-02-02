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В Тернополе решили поднимать флаги ОУН-УПА на все праздники

В Тернополе решили поднимать флаги ОУН-УПА на все праздники

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом будут обязательно поднимать флаг национальной революции красно-черный. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета, передает УНН.

"Такое решение было принято по инициативе городского головы Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета 2 февраля 2018 в ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", - говорится в сообщении.

Как отмечает мэр города, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя.

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"Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами, - отметил Надал. Убежден, добавил он, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории.

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"Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героев и их вклад в борьбу за независимость Украины", - отметил Надал.

Источник: УНН
Теги: Тернополь, флаг, ОУН
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