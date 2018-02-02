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Пятница, 2 февраля 2018, 16:49 • Ирина Матюшенко
В школах Николаева приостановят обучение из-за гриппа
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В николаевских школах с понедельника приостановят образовательный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета, передает УНН.
С понедельника 5 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже будет приостановлено обучение. Такое решение принято для предотвращения роста заболевания ОРВИ и гриппом.
Детские сады работают в обычном режиме.
О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, в ряде столичных школ приостановили обучение из-за гриппа.
Источник: УНН
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