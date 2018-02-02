В школах Николаева приостановят обучение из-за гриппа

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В николаевских школах с понедельника приостановят образовательный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета, передает УНН.

С понедельника 5 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже будет приостановлено обучение. Такое решение принято для предотвращения роста заболевания ОРВИ и гриппом.

Детские сады работают в обычном режиме.

О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНН, в ряде столичных школ приостановили обучение из-за гриппа.