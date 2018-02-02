Совместные усилия Украины и Германии против российской агрессии должны быть продолжены - Климкин

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о планах сотрудничества с немецким правительством относительно усилий, направленных на прекращение российской агрессии и двустороннего сотрудничества в сфере экономики. Об этом глава МИД сообщил в интервью Rheinische Post, передает УНН.

"Наши совместные усилия, направленные на прекращение российской агрессии против Украины, должны быть продолжены. Санкции должны оставаться. Их влияние нельзя отрицать. Даже частичное снятие санкций раньше, чем Москва выполнит все условия минских соглашений, Кремль будет рассматривать как слабость Запада, что может привести к разделению Европы. И это, несмотря на то, что многие не хотят этого слышать, - главная цель России", - подчеркнул он.

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Кроме того, по словам министра, Украина рассчитывает на более сильный приток немецких компаний.

"Несколько дней назад я провел очень конструктивную беседу с представителями немецкой экономики в Украине. Этот разговор, а также статистические данные двусторонней торговли свидетельствуют о четкой тенденции: интерес немецких фирм к Украине увеличивается", - сказал Климкин.

По его словам, данная тенденция является вполне оправданной, ибо немецких инвесторов привлекают и хорошая логистика, и относительно низкая стоимость труда.

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"Кроме того, немецкие компании получают пользу от первых результатов процесса реформ, которые мы инициировали. Многие предприниматели открыли Украину как страну новых возможностей. Мы хотим сохранить эту тенденцию с целью увеличения количества историй успеха в этой стране", - отметил министр.