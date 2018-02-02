Футзалисты сборной Украины сегодня стартуют на ЧЕ в Любляне

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В рамках четвертого соревновательного дня чемпионата Европы по футзалу первой встрече группового этапа турнира проведет национальная команда Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная Украины под руководством Александра Косенко будет вступать в борьбу последней из 12 участников финального турнира матчем с Румынией в группе С.

В последней очной встречи Украина в 2014-м победила Румынию со счетом 1:0. В общем национальные команды провели между собой пять поединков, три из них закончились выигрышем "желто-голубых", 1 вничью, еще одно поражением. По количеству забитых голов статистика свидетельствует в нашу пользу 16:8.

Примечательно, что в случае получения трех очков, "сине-желтые" фактически забронируют себе место в четвертьфинале, ведь в первой встрече румыны уступили португальцам 1:4.

Отметим, что Украина в 2001 и 2003 годах становилась серебряным призером ЧЕ, и с момента введения 1/4 финала в 2010-м неизменно вылетала на этой стадии.

Добавим, что начало противостояния состоится в 21:45.

Напомним, сборная Казахстана стала первым четвертьфиналистом ЧЕ по футзалу.