День сурка в России: московский не проснулся, питерский умер

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Московский сурок не проснулся в день сурка, а питерский умер, сообщает УНН со ссылкой на "РИА Новости".

Бабак в Московском зоопарке не проснулся в День сурка. Сотрудников зоопарка это не удивило.

"Наши сурки, сурки Московского зоопарка, они еще спят... Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предвидением весны - ред.) не совсем характерна для нас", - рассказали в столичном зоосаде.

В Ленинградском зоопарке сурок по кличке Фрол умер, пишет издание, ссылаясь на местные СМИ. Все мероприятия, посвященные Дню сурка, отменены, поскольку Фрол был единственным ручным сурком в зоопарке, а замену ему не нашли.

Напомним, украинский сурок Тимка предсказал начало весны через шесть недель.