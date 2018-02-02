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Минфин обвинили в уничтожении лотерейного рынка

Минфин обвинили в уничтожении лотерейного рынка

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министерство финансов Украины за последние несколько лет уничтожило лотерейный рынок. К таким выводам пришли в Антимонопольном комитете Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу крупнейшего оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

"Масштабный анализ лотерейного рынка, представленный 1 февраля 2018 года Антимонопольным комитетом Украины, свидетельствует о том, что за последние три года регулятор - Министерство финансов Украины - вместо того, чтобы стимулировать и контролировать рынок легальных лотерей, фактически уничтожил его, позволив при этом развиваться рынку незаконных азартных игр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме прямых потерь бюджета на уровне 540 млн грн, было отменено социальную значимость лотерейных поступлений.

"Социальная направленность лотерей отменена. В частности, в Законе о Государственном бюджете Украины уже который год отсутствует графа о финансировании различных социальных программ за счет деятельности от продажи лотерей", - отметили в компании.

Анализ АМКУ также показал необъективность регуляторной политики Минфина и лоббирование интересов определенных компаний на рынке, отмечают в "М.С.Л.".

"Как отмечается в презентации результатов исследования АМКУ, в случае утверждения проекта лицензионных условий в варианте Министерства финансов, на лотерейном рынке останется одна единственная компания, которая станет фактическим лотерейным монополистом.

В анализе АМКУ также отмечается, что проект лицензионных условий Минфина не содержит такую ​​важную составляющую, как принципы государственного контроля за деятельностью лотерейных операторов. Это может привести к дальнейшей тенизации и криминализации лотерейного рынка, а значит, росту социальной напряженности", - отметили в "М.С.Л".

Там уверены, что Украине нужен цивилизованный рынок лотерей, построенный на принципах ответственной игры и социальной ответственности, который должен быть под постоянным государственным контролем за продажей лотерей и деятельностью лотерейных операторов.

"Это позволит поднять уровень отчислений в бюджет от лотерейного рынка в размере около 4-5 млрд грн", - резюмировали в компании.

Напомним, результаты исследования АМКУ относительно лотерейного рынка были представлены 1 февраля. Предложения и замечания будут переданы в Кабмин в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: бюджет, правительство, АМКУ, Минфин, лотерея
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