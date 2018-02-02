Ярмоленко в течение месяца будет передвигаться на костылях

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко дал комментарий относительно полученного повреждения голеностопа и заявил, что примерно месяц не сможет передвигаться без костылей, сообщает УНН со ссылкой на сайт zbirna.com.

"Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. В поединке с "Фрайбургом" вышел на замену, сыграл где-то три минуты и в совершенно простом эпизоде ​​столкнулся с защитником. Получил мяч, ушел в обводку и сразу почувствовал - что-то не так. Но матч доиграл. Затем смотрел этот момент в повторе - ничего там такого не было. После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не затронут. В итоге на ногу мне надели специальный сапог - месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится ся времени на реабилитацию, сказать пока не могу", - отметил лидер сборной Украины.

Также украинец рассказал о неиспользованных возможностях в матчах в начале 2018 года.

"Вроде и играл неплохо, но для атакующих футболистов этого недостаточно. Нужно забивать. Тем более - реализовывать такие возможности, которые были у меня. Тут и говорить нечего. На таком уровне много шансов не бывает. Надо каждый момент использовать, а у меня было две-три прекрасные возможности отличиться. Так что я и сам понимал, что следующую игру могу начать на замену", - подытожил Ярмоленко.

Напомним, что Twitter "Боруссии" сообщал о нескольконедельный пропуск украинского вингера от игр.