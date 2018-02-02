Венгр пытался в фуре с медом вывезти из Украины контрабандные сигареты

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня на украинско-венгерской границе в зоне контроля таможенного поста “Тиса” задержали грузовик с медом, в которой гражданин Венгрии пытался вывезти из Украины значительное количество контрабандных сигарет. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

"Грузовой автомобиль с венгерской регистрацией направлялся из Украины в Венгрию. Оценив риски, было принято решение о углубленном осмотре грузовика. Просверлив днище, были обнаружены табачные изделия украинского производства с акцизными марками Украины. Их скрыли в двойном дне автомобиля. По документам же в грузе перемещались почти 19 тонн пчелиного меда. Чтобы разгрузить мед, который находится в 200-литровых бочках, пришлось применять специальное оборудование. Сейчас же наши сотрудники вынимают из тайника сигареты, чтобы установить их точное количество", - рассказала УНН Алла Дацюк.

Предварительно указанные действия квалифицировали по признакам нарушения таможенных правил, а именно перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНН, закарпатские таможенники установили объем масштабной контрабанды сигарет, направлявшейся в Чехию.