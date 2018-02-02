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В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
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В МИД Канады обеспокоены скандальным польским законом

В МИД Канады обеспокоены скандальным польским законом

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Канада обеспокоена возможными угрозами свободы слова в Польше, которые могут возникнуть после принятия поправок к законопроекту, предусматривающих привлечение к уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". Об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Канады Фриланд, передает УНН.

"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова из-за польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образование об ужасах фашистских лагерей смерти", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее "бандеровский закон" раскритиковали в ЕС и США.

Напомним, ранее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институт национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.

is concerned by the potential impact on free speech of #Poland 's bill on #Holocaust complicity. We call upon to respect intellectual inquiry and ensure open discussion and education about the horrors of the Nazi death camps.

Источник: УНН
Теги: Канада, Польша, закон
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