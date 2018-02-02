Украинский военный погиб на Приазовье

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает УНН.

"На Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г.р., военнослужащий в/ч А1302. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя.

Александр вместе с четырьмя братьями и сестрами воспитывался бабушкой. У парня осталась беременная жена, с которой он состоял в гражданском браке", - написал Гарбуз.

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При этом он не уточнил об обстоятельствах гибели воина.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.