Регистрация | Вход |
USD: 27,87 0,0260  EUR: 34,72 0,0380 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 19:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинский военный погиб на Приазовье

Украинский военный погиб на Приазовье

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает УНН.

"На Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г.р., военнослужащий в/ч А1302. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя.

Александр вместе с четырьмя братьями и сестрами воспитывался бабушкой. У парня осталась беременная жена, с которой он состоял в гражданском браке", - написал Гарбуз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированном Донбассе активизировались вербовщики российских частных военных компаний

При этом он не уточнил об обстоятельствах гибели воина.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, погибший, военный
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.