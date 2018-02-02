Торговцы должны "съехать" из столичного Андреевского спуска до марта

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Торговцам с Андреевского спуска в Киеве предложили переехать на Аллею художников в специально оборудованные места. Об этом в Fecebook сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает УНН.

"Собственникам одной из последних "клоак/шанхаев" центра города, на верхней площадке Андреевского спуска(Улица Владимирская 1) дано время до 1-го марта переехать, на специально обустроенные рабочие месте на Аллее художников", - заявил Белоцерковец.

Белоцерковец сообщил, что собственникам предлагается заключить договор с балансодержателем, коммунальным предприятием подольского района - Подол-благоустройство. Также 1 марта городом начнется демонтаж этого убожества.

Напомним, возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве произошел пожар в МАФе.