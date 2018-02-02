Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Издание Squawka назвала свою символическую сборную по итогам 25-го тура Английской Премьер-лиги, информирует УНН со ссылкой на Squawka.

В топ-11 игроков тура попал и украинский представитель "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который занял позицию левого защитника в баталии с "Вест Бромвичем".

В символический состав также попали голкипер Бегович, защитники - Триппье, Вертонген ("Тоттенхэм"), Натан Аке ( Борнмут"), полузащитники - Эмре Кан ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Сэм Клукас ("Суонси"), форварды - Тео Уолкотт ("Эвертон"), Коллум Уилсон ("Борнмут") и Стерлинг ("Манчестер Сити").

Напомним, что Зинченко отыграл весь поединок против "Вест Бромвича" и получил одну из самых высоких оценок в данном противостоянии.