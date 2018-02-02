На Закарпатье задержали сотрудников "Укрзализныци" на сбыте 10 тыс. литров топлива

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. На Закарпатье разоблачена группа лиц во главе с начальником вращающегося депо "Чоп" ПАО "Укрзализныця", которые занимались хищением дизтоплива предприятия и его последующей продажей на территории области. Как сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, один из организаторов преступной группы задержан во время сбыта 10 000 литров похищенного дизтоплива из резервуаров депо.

"Сотрудниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области и департаментом внутренней безопасности ПАО "Укрзализныця" разоблачена группа из 4-х человек, во главе с начальником вращающегося депо Чоп ВСП "Локомотивное депо Мукачево" регионального филиала "Львовская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", которые подозреваются в организации систематического присвоения имущества предприятия, в частности горюче-смазочных материалов (дизтоплива) из резервуаров депо и их реализации на территории края (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - рассказала Попович.

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Для прикрытия указанной преступной деятельности, начальник вращающегося депо "Чоп" привлек и отдельных работников из числа правоохранителей, которые в настоящее время устанавливаются.

Решается вопрос о задержании фигурантов указанного уголовного производства и объявления им подозрения.

Учитывая, что указанное преступление совершалось систематически, то следствие будет устанавливать возможные объемы похищенного горючего. Предварительно говорится, что стоимость партии дизтоплива, которую пытались реализовать сегодня, достигает 250 тыс. гривен.