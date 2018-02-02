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Эксперты назвали основные тенденции на рынке жилой недвижимости

Эксперты назвали основные тенденции на рынке жилой недвижимости

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2017 году на рынке недвижимости продолжился рост количества предложений, а также рост средней стоимости квадратного метра в новостройках. Об этом говорится в отчете CDS, пишет УНН.

В отчете говорится, что предложение новых квартир в 2017 году продолжало расти рекордными темпами – продажи открылись в 59 новых жилых проектах, 45 уже строящихся объектов вывели в продажи новые очереди своих комплексов. Изменилась структура предложений – 45% новых квартир представлено в комплексах комфорт-класса.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась за 2017 год на 11,6%.

Аналитики отмечают, что для жилых комплексов, которые открыли продажи в 2017 году, характерно большее внимание к общей концепции и инфраструктурному наполнению – девелоперы делают акцент на инновационности, комфорте и престижности проживания.

Как сообщал УНН, по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройству жилого комплекса.

Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.

Например, в “Киевгорстрой” за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах возведенных холдингом.

Источник: УНН
Теги: недвижимость, Украина, рынок
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