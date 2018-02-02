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Сурок Фил в США предсказал долгую зиму

Сурок Фил в США предсказал долгую зиму

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сурок Фил в Пенсильвании вылез из норы и увидел свою тень, предвидя долгую зиму и начало весны через 6 недель, а тем временем сурок Чак в Нью-Йорке предсказал раннюю весну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Сурок Фил, которого вытащили из норы, увидел свою тень, значит, что зима пока не закончится.

Тем временам еще один известный в США сурок Чак свою тень не увидел, тем самым предвидя раннюю весну.

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Отметим, согласно легенде, если грызун выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.

Как сообщал УНН, харьковский сурок Тимка свою тень не увидел, это значит, что весна придет уже скоро и будет теплой и солнечной.

Источник: УНН
Теги: США, сурок
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