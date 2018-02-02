Регистрация | Вход |
USD: 27,87 0,0260  EUR: 34,72 0,0380 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 02 февраля 2018 19:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Корь в Ужгороде: 98% инфицированных не были привиты

Корь в Ужгороде: 98% инфицированных не были привиты

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. По данным ежедневного эпидемиологического мониторинга, с начала 2018 года в Ужгороде выявлено 80 случаев заболевания корью. Как сообщили УНН в отделе здравоохранения Ужгородского городского совета, 98% ужгородцев, заболевших, не были привиты.

64 случая (80%) выявлено у детей и 16 (20%) у взрослых. Распространение заболеваемости происходит преимущественно среди детей и взрослых цыганской народности (49 человек, или 61,2% от общего количества).

Вчера же, 1 февраля, Ужгород по распределению получил 800 доз вакцины от кори, которую в конце прошлой недели правительство Венгрии передал в качестве гуманитарной помощи.

Как ранее сообщал УНН, 25 января в Иршавском районе на Закарпатье из-за роста заболеваемости корью приостановлен учебно-воспитательный процесс в дошкольных, внешкольных и общеобразовательных учреждениях района сроком на 18 дней.

Источник: УНН
Теги: Ужгород, корь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.