Корь в Ужгороде: 98% инфицированных не были привиты

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. По данным ежедневного эпидемиологического мониторинга, с начала 2018 года в Ужгороде выявлено 80 случаев заболевания корью. Как сообщили УНН в отделе здравоохранения Ужгородского городского совета, 98% ужгородцев, заболевших, не были привиты.

64 случая (80%) выявлено у детей и 16 (20%) у взрослых. Распространение заболеваемости происходит преимущественно среди детей и взрослых цыганской народности (49 человек, или 61,2% от общего количества).

Вчера же, 1 февраля, Ужгород по распределению получил 800 доз вакцины от кори, которую в конце прошлой недели правительство Венгрии передал в качестве гуманитарной помощи.

Как ранее сообщал УНН, 25 января в Иршавском районе на Закарпатье из-за роста заболеваемости корью приостановлен учебно-воспитательный процесс в дошкольных, внешкольных и общеобразовательных учреждениях района сроком на 18 дней.