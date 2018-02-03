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Во Франции разбились два военных вертолета, погибли 5 человек

Во Франции разбились два военных вертолета, погибли 5 человек

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Два военных вертолета разбились на юге Франции, погибли, по меньшей мере, пять человек. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Инцидент произошел на озере Карсе, к северу от Сен-Тропе. На месте происшествия в районе Вар работают спасатели. Они ищут шестого человека, который находился на борту одного из вертолетов.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.

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Оба вертолета типа "Газель" (Aérospatiale Gazelle) принадлежали к военной школе Ealat, сообщили чиновники. В школе проходили обучение пилоты армии и других военных учреждений.

На сайте школе сообщают, что в ее авиапарке - 82 воздушных судна. Обучение в заведении проходят французские, испанские и немецкие пилоты.

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Справка: Вертолеты Aérospatiale Gazelle находятся на вооружении французской армии с 1970-х годов. Их использовали для перевозки военных в Мали, а также во время проведения там антитеррористических операций.

2003 вертолет Aérospatiale Gazelle потерпел крах, когда врезался в линию электропередач во французском муниципалитете Келюс. Жертвами аварии стали четыре человека.

Источник: УНН
Теги: Франция, крушение, вертолет
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