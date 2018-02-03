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Два года тюрьмы за кошелек и ноутбук: на Закарпатье осудили воровку

Два года тюрьмы за кошелек и ноутбук: на Закарпатье осудили воровку

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ранее судимую жительницу Днепропетровской области приговорили к двум годам тюрьмы за кражу из школы в пгт. Мукачево. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Мукачевская полиция завершила расследование дела по факту кражи из местного учебного заведения. По сообщениям пострадавших, в одной из учениц были похищены кошелек с деньгами, а с преподавательского кабинета - мобильный телефон и ноутбук.

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Как выяснила полиция, в краже виновата неоднократно судимая за имущественные преступления 36-летняя жительница города Желтые Воды Днепропетровской области. В прошлом году после освобождения из тюрьмы в Желтых Водах женщина приехала в Мукачево. Работники мукачевской полиции задержали воровку в городе Свалява, где подозреваемая пыталась сдать ворованный ноутбук в ломбард", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

За совершенное преступление Мукачевский горрайонный суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, кража, Закарпатье
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