Президент подписал закон закон об аудиторской деятельности

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О аудит финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, передает УНН.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2258-VІІІ "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", - говорится в сообщении.

Указанный Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие при ее осуществлении, и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Реализация Закона позволит гармонизировать национальное законодательство в сфере аудита финансовой отчетности и аудиторской деятельности с законодательством Европейского Союза в соответствующей сфере, способствовать развитию аудиторской деятельности в Украине, а также обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности национальной экономики.

Согласно документу, предлагается, в частности создать орган общественного надзора (состоит из Совета надзору за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества), который прежде всего будет осуществлять контроль за качеством аудиторских услуг предприятиям, представляющим общественный интерес. Кроме того, будут повышены требования к аудиторам, которые будут предоставлять услуги предприятиям, представляющим общественный интерес, с целью внебюджетного финансирования деятельности по обеспечению качества аудиторских услуг будет вводиться механизм финансирования деятельности Органа общественного надзора и Аудиторской палаты Украины, предусматривающий уплату фиксированного взноса и переменной составляющей за договорам обязательного аудита.

Законом также устанавливается новый порядок аттестации аудиторов, для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний; вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

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В то же время, в соответствии с нормами Закона предлагается создать Аудиторскую палату Украины, как профессиональное самоуправляемой организации, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов. Также будет сокращено количество реестров с пяти до одного и создан единый реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, в связи с чем будет уменьшены расходы аудиторских компаний на обучение и сертификацию в различных регуляторных органах.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 и вводится в действие с 1 октября 2018 года, кроме положения, касающегося изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которое вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.