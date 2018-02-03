Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинец Хижняк признан лучшим боксером года в мире

Украинец Хижняк признан лучшим боксером года в мире

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Международная боксерская Ассоциация признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

Награждение Хижняка состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи, на котором присутствовало руководство Международной боксерской Ассоциации, президенты всех профессиональных боксерских организаций и ведущие спортсмены, функционеры и деятели бокса.

"Это невероятное признание и чрезвычайно почетная награда для меня. Подобные награды являются большим стимулом для того, чтобы еще с большей мотивацией работать ради получения новых вершин. Моя главная цель - награда Олимпийских игр и сделаю все от себя возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к лицензионному чемпионату мира 2019 и получить пропуск на Олимпиаду Токио-2020", - отметил наш соотечественник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик поднялся на 12 место в рейтинге лучших боксеров мира

Отметим, что по результатам выступлений в 2017 году Хижняк получил все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах. Сначала он стал чемпионом Европы в возрастной группе до 22 лет, а потом еще и получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове и "золото" мирового первенства в Гамбурге.

Примечательно, что последний раз подобную награду украинский боксер получал в 2011 году. Семью годами ранее лучшим боксером планеты становился Александр Усик.

Источник: УНН
Теги: бокс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.