В Луганской ВЦА подтвердили взятие Новоалександровки под украинский контроль

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз подтвердил взятие населенного пункта Новоалександровка под украинский контроль и поручил подчиненным подготовить необходимые документы для исключения ее из списка пребывания в “серой зоне”. Об этом Гарбуз написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новоолександровка с 2014 года находится в "серой зоне". На днях украинские военные приняли населенный пункт под свой контроль. Четыре года жители были лишены элементарных благ цивилизации - света, газа и воды. Почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью. В селе осталось 17 жителей, в основном это пожилые люди. Поэтому, в первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание крестьян", - написал Гарбуз.

По его словам, он держит на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работу фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, она будет предоставлена ​​специалистам Попаснянской районной больницы.

"Также поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоолександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", - отметил Гарбуз.

Ранее украинские военные заявили об установлении контроля над одним из сел Луганской области.