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Миссия ООН на Донбассе и российская пропаганда: стали известны подробности визита Климкина в Нидерланды

Миссия ООН на Донбассе и российская пропаганда: стали известны подробности визита Климкина в Нидерланды

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Усиление взаимодействия в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году, введение миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях на Донбассе и противодействие российской пропаганде и другим гибридным вызовам. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил с чиновниками Нидерландов во время визита, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, по данным пресс-службы, в ходе переговоров министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбах Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году.

"Особое внимание министры уделили вопросу введения миротворческой Миссии ООН на оккупированных территориях на Донбассе. С нидерландской стороны подтверждена неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что приоритетным вопросом повестки дня остается судебное преследование виновных в сбивании самолета МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, по результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел и администрации К.Олонгрен договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам, что особенно актуально на фоне недавних кибератак на банковскую инфраструктуру Нидерландов.

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"... нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и ИТ решений", - говорится в сообщении.

Также во время пребывания в Гааге министр Климкин выступил перед студентами и преподавателями Гаагского отделения Лейденского университета, дал интервью ведущим нидерландским СМИ.

Источник: УНН
Теги: РФ, санкции, Украина, Павел Климкин, агрессия, Нидерланды
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