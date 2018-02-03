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Смертельное ДТП в Харькове: дело в отношении Зайцевой и Дронова передали в суд

Смертельное ДТП в Харькове: дело в отношении Зайцевой и Дронова передали в суд

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины), относительно водительницы "Lexus" Елены Зайцевой и 49-летнего водителя "Volkswagen Touareg" Геннадия Дронова, передает УНН.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили Правила дорожного движения, что привело к гибели 6 человек и травмирования разной степени еще 6 человек.

“Водитель автомобиля „Volkswagen Touareg“, который выехал на перекресток с нарушением Правил дорожного движения, столкнулся с автомобилем ”Lexus“, который двигался на запрещающий сигнал светофора и с превышением разрешенной в населенных пунктах скорости. В результате столкновения „Lexus“ выехал на тротуар, где сбил пешеходов”, - пояснил Блохин.

“С актом в течение максимум 5 суток ознакомится суд, а затем назначит дату заседания. Отмечу, что это будет не рассмотрение по существу, а так называемое техническое заседание, в ходе которого стороны будут решать в какой последовательности слушать дело”, — рассказала корреспонденту УНН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября 2017 года около 20:40 в Харькове на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова.

Сейчас Елена Зайцева и Геннадий Дронов находятся под стражей.

Максимальная санкция статьи, которую им инкриминируют предусматривает 10 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, суд, Харьков, дело
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