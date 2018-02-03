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Визит во Францию: Климкин проведет ряд переговоров и посетит могилу известного украинца

Визит во Францию: Климкин проведет ряд переговоров и посетит могилу известного украинца

Павел Климкин

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4-5 февраля посетит с визитом Французскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в пресс-службе, во время визита министр проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью ведущим французским СМИ.

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"Министр возложит цветы к месту захоронения Александра Шульгина, Генерального секретаря межнациональных дел, а затем министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Павел Климкин
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