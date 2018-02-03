"Шахтер" пополнился нападающим Фоминым

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Лидер Украинской Премьер-лиги "Шахтер" подписал контракт с нападающим Русланом Фоминым, сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

О сроке и деталях подписания соглашения не разглашается.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 31-летний уроженец Харьковской области в составе "Мариуполя" сыграл 16 матчей при 5 голах.

Кроме того, ранее форвард уже играл за "Шахтер" с 2005 по 2012 годы. В составе "горняков" провел 30 матчей, забил 5 голов. Также он выступал за харьковский "Арсенал" и "Металлист", луганскую "Зарю", одесский "Черноморец" и "Мариуполь". Также выступал за границей: "Габала" (Азербайджан), "Атырау" (Казахстан), "Аполлон" (Греция).

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"Я счастлив вернуться в клуб, в котором играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои усилия, чтобы доказать, что не зря попал в "Шахтер". Я постараюсь помочь команде добиться новых достижений", - отметил 31-летний футболист.

Добавим также, по подсчетам авторитетного портала transfermarkt трансферная стоимость Фомина составляет 300 тыс. евро. В составе "Шахтера" это самая низкая оценка среди всех футболистов.