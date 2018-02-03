В Киеве хотят в день рождения Бандеры и Шухевича поднимать флаг ОУН

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня "Свобода" в Киевсовете зарегистрировала проект решения об обязательном поднятии флага ОУН в столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Свободы".

"... проект решения авторства депутатов Киевсовета Владимира Бохняка и Петра Кузика был зарегистрирован в канцелярии городского совета. Документ предусматривает, что в даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев, перечисленных ниже, осуществляется поднятие у административного здания Киевского городского совета, а также на зданиях или возле зданий, в которых размещаются районные в г. Киеве рады, революционного красно-черного флага ОУН", - говорится в сообщении.

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В "Свободе" отмечают, что перечень дат, приведенный в приложении к проекту решения не является исчерпывающим и революционный флаг ОУН может быть вывешен в другие даты.

Также проект решения предусматривает рекомендацию руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений г. Киева вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в дни, утвержденные в приложении к этому решению.

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Перечень дат: 1 января - День рождения главы Провода ОУН - Степана Бандеры; 22 января - День Соборности Украины; 29 января - День памяти Героев Крут; 3 февраля - Создание ОУН; 20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни; 5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича; 14 марта - День украинского добровольца; Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий; 23 мая - День Героев; 14 июня - День рождения полковника Армии УНР, коменданта УВО, первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца; 30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича; 30 июля - Создание УВО; 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

Напомним, Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институт национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.