Украина уступила в первом противостоянии Кубка Дэвиса против Швеции

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Матчевая встреча первого раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны Украины — Швеция началась противостоянием лидера “желто-синих” Сергея Стаховского со вторым номером скандинавов Микаэлем Илмером, передает корреспондент УНН.

В четвертом гейме киевлянин имел первых двух брейкпойнты, но не сумел реализовать ни одного (2:2). Позже 19-летний швед имел преимущество над Украинской в ​​три брейкпойнты (40: 0), однако украинец собрался с силами и сумел отыграться и выиграть гейм на своей подаче (4:4). Судьба первого сета решалась на тай-брейке в котором искуснее оказался 19-летний швед - 6:7 (6).

Во втором сете ранней брейк, а также проиграна подача в конце партии позволила праздновать победу 396 ракетке мира - 7:6 (6), 6:2.

Примечательно, что Стаховский отличился 7 эйсами против одного у визави, но 0/4 брейкпойнтив против 2/8 у шведа.

Добавим, что во втором сегодняшнем противостояния наш Артем Смирнов поспорит за победу с 135 ракеткой мира Элиасом Имер.