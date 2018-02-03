Трамп допустил возможность провала переговоров по иммиграционной реформе

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что демократам и республиканцам не удастся вовремя завершить переговоры по иммиграционной реформе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В прошлом году американский лидер принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними) и окончательно её закрыть до 5 марта. Конгрессу США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая бы заменила данную программу.

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Трамп подчеркнул, что достижение договоренности до 5 марта “вполне может не состояться”. Он снова выразил уверенность в том, что демократы не хотят договориться по этому вопросу. Президент указал, что намерен провести иммиграционную реформу и включить в нее финансирование стены на американо-мексиканской границе и ряд других предложений, против которых выступает Демократическая партия.

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Республиканская и демократическая партии США совместно разработали новый компромиссный подход к иммиграционной политике страны. Основные пункты этого подхода в своей речи перед Конгрессом произнес президент Дональд Трамп. Концепция реформы, включающей в себя четыре пункта, имеет, по мнению американского лидера, устроить как демократов, так и республиканцев в Конгрессе. Реформа предусматривает обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек в иммиграционном законодательстве, прекращение “цепной миграции” (переезда членов семьи мигранта), отмена визовой лотереи, а также предоставление гражданства иммигрантам, которые въехали в страну несовершеннолетними, — таких в США около 1,8 млн человек.