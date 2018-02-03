Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Трамп допустил возможность провала переговоров по иммиграционной реформе

Трамп допустил возможность провала переговоров по иммиграционной реформе

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что демократам и республиканцам не удастся вовремя завершить переговоры по иммиграционной реформе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В прошлом году американский лидер принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними) и окончательно её закрыть до 5 марта. Конгрессу США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая бы заменила данную программу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продлили разрешение на пребывание в стране сирийских беженцев

Трамп подчеркнул, что достижение договоренности до 5 марта “вполне может не состояться”. Он снова выразил уверенность в том, что демократы не хотят договориться по этому вопросу. Президент указал, что намерен провести иммиграционную реформу и включить в нее финансирование стены на американо-мексиканской границе и ряд других предложений, против которых выступает Демократическая партия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США вдвое сократилось число попыток незаконного пересечения границы

Республиканская и демократическая партии США совместно разработали новый компромиссный подход к иммиграционной политике страны. Основные пункты этого подхода в своей речи перед Конгрессом произнес президент Дональд Трамп. Концепция реформы, включающей в себя четыре пункта, имеет, по мнению американского лидера, устроить как демократов, так и республиканцев в Конгрессе. Реформа предусматривает обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек в иммиграционном законодательстве, прекращение “цепной миграции” (переезда членов семьи мигранта), отмена визовой лотереи, а также предоставление гражданства иммигрантам, которые въехали в страну несовершеннолетними, — таких в США около 1,8 млн человек.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.